La resa della Procura «Il tesoro? Sparito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO TREVISO Non ci sarà appello alla decisione con cui il tribunale di Treviso ha detto no alla richiesta di confisca del patrimonio del clan familiare dei Levak di Paese, Istrana e Oderzo formulata dal pubblico ministero Mara De Donà. La Procura ha infatti lasciato scorrere il termine di dieci giorni per ricorrere al giudice di secondo grado (scaduto lo scorso 19 luglio, dopo il deposito del dispositivo avvenuto il 9). Una decisione su cui ha influito la motivazione con cui i giudici Bianco, Vettoruzzo e Sartorio hanno stabilito che non...