LA REPLICA

TREVISO «Non sarà un'intervista di questo genere a mettermi di cattivo umore. Proprio in questo momento stiamo facendo i conteggi delle presenze in città durante le festività natalizie e sono numeri eccezionali». Il sindaco Mario Conte tiene alla larga l'ombra ingombrante di Marco Goldin. Non nega le trattative con il curatore trevigiano, ammette che ha accarezzato l'idea di tenerlo a Treviso, ma precisa pure che non ci sono mai state le condizioni per avviare una collaborazione. Il primo cittadino parla di tempi che non sono coincisi, di impossibilità a firmare un contratto a lungo termine. E poi le risorse: «In quel momento, per il progetto Goldin, non avevamo le coperture». Goldin, pur senza esacerbare i toni, non la vede alla stessa maniera e fa capire di sentirsi tradito. Ma Conte stempera: «Per prima cosa faccio un grande in bocca al lupo a Goldin, ho stima per lui e le porte di Treviso sono sempre aperte - sottolinea - Per quanto riguarda la discussione sul suo progetto di mostre in città, la verità è molto semplice: i nostri tempi e i suoi non sono coincisi. Lui avrebbe voluto la firma del contratto in tempi brevi, ma la nostra amministrazione non era pronta».

LE RISORSE

Inevitabilmente si finisce a parlare di risorse economiche. Alla fine, come sempre, tutto ruota attorno alle disponibilità finanziarie. E il sindaco spazza il campo da chi pensa che sia stato detto no a un progetto già pronto anche dal punto di vista economico: «In quel periodo le coperture non c'erano - precisa - evidentemente non era ancora il momento. Il progetto di Goldin era molto bello e ambizioso, di alta qualità. Ma un'amministrazione deve fare i conti con le proprie disponibilità e non può andare oltre. Quindi non ci siamo incontrati: non c'erano le condizioni per firmare un contratto. E avevamo altre idee. In poche parole abbiamo fatto una precisa scelta di campo». Le strade, insomma, si sono divise: «Sia ben chiaro però, Natura in Posa e il nostro programma culturale non sono un ripiego, ma una scelta mirata e ponderata, affidata a professionisti riconosciuti a livello internazionale e che vede la collaborazione dei più importanti musei europei. E che ci sta dando grandi soddisfazioni. Noi avevamo l'esigenza di un certo tipo di programmazione di durata quadriennale, di un nostro percorso».

«NESSUN RIMPIANTO»

Conte non vuole sentir parlare di occasioni perdute: «Ripeto, le scelte fatte non sono state un ripiego. Abbiamo invece deciso per un altro progetto, più adatto alle nostre esigenze e compatibile con i nostri tempi. Qui la politica o i rapporti personali non c'entrano». Infine alcune puntualizzazioni: «Deluso dalle dichiarazioni di Goldin? Sinceramente mi state chiamando mentre è in corso il conteggio delle presenze in città durante le festività natalizie e sono estremamente felice. Non mi farò certo condizionare da un'intervista. Treviso piace, il suo nome sta crescendo sia in Italia che in Europa. Ed è più forte di chi si diverte a parlarne male». In futuro però tutto può cambiare. E, alla fine, nessuna porta resterà chiusa per sempre: «Che rapporti ci saranno in futuro con Goldin? Tra persone intelligenti si continua a parlare, gli spazi si possono sempre trovare».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA