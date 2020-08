LA REPLICA

CASTELFRANCO «Non ci sono solo le elezioni nella vita. Capisco che per alcuni siano una priorità ma non nego che sono incredulo, sorpreso e deluso rispetto a tanto egoismo dettato dalla foga politica». Dopo le sue parole, quelle che confermavano la presenza di un candidato sindaco positivo al Covid 19, il primo cittadino uscente Stefano Marcon è stato messo alla gogna da molti, accusato di non aver rispettato il diritto alla privacy che sta dietro a una malattia, o come in questo caso, ad una positività. «Non sono stato io a fare il suo nome, ma di fronte all'atteggiamento di un candidato sindaco che risulta essere positivo al Covid e piuttosto di renderlo pubblico per salvaguardare coloro che ha incontrato, lo tiene nascosto e anzi mi accusa di non aver smentito la notizie o meglio, di averla diffusa, c'è ben poco da dire afferma Marcon Sono mesi che gestiamo questa emergenza con il supporto di tutti specialmente dei volontari che in questo periodo hanno dimostrato di essere una risorsa fondamentale. Una situazione che ci sta provando e che sembra non risolversi nel breve periodo. E allora io dico, a cosa serve strumentalizzare anche questo? Non è necessario attaccare l'avversario politico a tutti i costi, se non si sa cosa dire, la cosa più semplice è essere sinceri».

PRIVACY E RUOLO PUBBLICO

È stato più un dovere, una mission quella avvisare i cittadini di una positività tra i candidati per far in modo che chiunque fosse venuto in contatto con uno di loro potesse prendere le adeguate misure e precauzioni - è la tesi di Marcon.

Difficile quindi stabilire se in questo caso il diritto alla privacy, pur non riferendo il nome, sia stato violato e venisse prima della tutela della salute dei cittadini del quale il sindaco è custode. «Quando si sceglie di intraprendere un percorso che in qualche modo ti rende un personaggio pubblico, il modo di pensare deve cambiare, prima si deve pensare agli altri e poi a se stessi afferma Marcon . Questa situazione ci sta insegnando molto. Un abbraccio non dato è un gesto d'amore oggi, un saluto a distanza significa rispetto, mettere gli altri nella condizione di difendersi è un atto corretto e doveroso, oggi più che mai. Sono concetti difficili forse? Non finisce tutto solo attorno a se stessi. Da subito noi abbiamo detto stop alla campagna elettorale in presenza affinché quest'ultima sia leale ed equilibrata e paritaria. Questo è il mio stile, questo è il nostro stile».

IL CONFRONTO

«Non amiamo né l'arroganza, né la presunzione, né le minacce. Non voglio giudicare, lo lascio fare agli altri. Questo appuntamento elettorale giudicherà non solo i nuovi candidati, giudicherà me e l'operato della mia squadra. Un giudizio importante che è nelle mani dei cittadini che non conoscono me solo perché oggi è in corso una campagna elettorale, ma bensì per gli anni che abbiamo dedicato a questa comunità, anni di impegno e di lavoro». Il pensiero di Marcon va anche direttamente al candidato di Castelfranco Merita. «Auguro a Sartoretto una pronta guarigione e che questo fatto ci faccia riflettere», conclude. (l.rus)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA