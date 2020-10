LA REAZIONE

TREVISO Più pattuglie e più controlli. Il sindaco Mario Conte non intende lasciar passare senza conseguenze la rissa accaduta venerdì sera in piazza Indipendenza. Poco dopo le 23, sotto gli occhi allibiti di chi si trovava nei vari locali, è scoppiata la gazzarra tra un gruppo di ragazzi. Si sono visti bicchieri volare, nasi rotti, sangue per terra e arrivo delle forze dell'ordine a sirene spiegate. Non una bella immagine per una città che fa della pacatezza e della convivialità il suo punto di forza. Senza contare che i protagonisti di tanta violenza erano senza mascherine anche prima di iniziare a suonarsele di santa ragione. I carabinieri hanno subito identificato e denunciato quattro giovani e adesso cercano il quinto. Il sindaco però intende dare un'ulteriore stretta: «Intensificheremo i controlli - annuncia - la nostra città non può sopportare scene simili».

LE CONTROMISURE

«Gli episodi di violenza non sono tollerabili, anche quando sono isolati - ribadisce Conte - Treviso è una città sicura, turistica e accogliente. Ma ciò che è successo l'altra sera, la rissa fra ragazzi in pieno centro, rappresenta un danno all'immagine». La prima reazione sarà un passaggio più frequente degli agenti della polizia locale nei luoghi della movida, che sono già tenuti abbondantemente sotto controllo per via dei controlli su mascherine e assembramenti. Inevitabile che qualcosa sfugga, ma lo sforzo di Ca' Sugana è evitare che altri episodi analoghi si ripetano.

LA SCELTA

Un potenziamento dei passaggi era comunque già stato messo in calendario da Andrea Gallo, comandante della polizia locale, ma più per sorvegliare l'applicazione delle misure anti-Covid. Adesso la presenza degli uomini in uniforme avrà anche lo scopo di tenere calmi eventuali bollenti spiriti. Ma già la possibilità che i locali chiudano prima per obbedire alle disposizioni del nuovo Dpcm del governo aiuterà a garantire la calma. Conte, con o senza Dpcm, è comunque intenzionato a farsi sentire: «I controlli verranno comunque intensificati perché è necessario prevenire situazioni di degrado - ribadisce - i soggetti rissosi e alterati non sono i benvenuti nella nostra città, che sia ben chiaro a tutti. Intanto ringrazio i carabinieri e la nostra polizia locale per la tempestività nell'intervento di venerdì. Continueremo a vigilare».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA