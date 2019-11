CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA REAZIONE TREVISO «Ha confessato, ma cosa cambia? Possono anche dargli l'ergastolo a quel delinquente, ma tanto nessuno mi riporterà più mia madre». Non vuole neanche sentire nominare il nome di Gianfranco Coppola. «Era un poco di buono, un violento, uno che era stato mandato via dall'Italia. Che qui da noi ha fatto cose orribili. Ma io di lui non voglio sapere nulla. Non mi interessa. L'unica cosa che conta, per me, è che lei non c'è più». DISPERATO Filippo Maria Mariani, figlio di Marilena, ha 21 anni ma in una circostanza così...