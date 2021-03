LA REAZIONE

PAESE «Mi fidavo di lui, tanto che gli ho sempre dato il beneficio del dubbio. Quando ieri mattina mi hanno chiamata i carabinieri speravo mi dicessero finalmente che era stata una tragica fatalità. Invece sapere dell'arresto mi ha fatto crollare il mondo addosso». Neanche un anno dopo la drammatica morte della madre Fiorella, Martina Sandre si è trovata ieri nuovamente catapultata nell'orrore. Al dolore del sapere la mamma morta fra sofferenze tremende tra le fiamme, si è aggiunto quello di veder arrestato Sergio, colui che riteneva un amico di famiglia e che aveva sempre pensato essere una vittima.

LO SCONFORTO

«Abitavano insieme da diverso tempo spiega la donna, che la notte dell'incendio era stata tra i primi ad accorrere e a parlare con Miglioranza. Sapevo che tra Sergio e Franca il rapporto non era idilliaco, che lei aveva dei problemi, eppure mai mi sono permessa in tutti questi mesi di intromettermi o di esprimermi su questo. Mia madre faceva compagnia a Franca, la aiutava in casa, ma aveva apparentemente un buon rapporto anche con Sergio, che a volte la accompagnava a fare la spesa o le commissioni. Immaginare che nel frattempo lui tramasse una cosa del genere è un colpo quasi peggiore della tragedia stessa». A stupire Martina è soprattutto il fatto di non aver mai subodorato nulla: «Vedevo spesso mia mamma, passavo anche nella villetta per portare la spesa se ne avevano bisogno o semplicemente per salutare. L'avevo vista il sabato precedente e sentita il giorno stesso aggiunge la figlia. Non ha mai fatto cenno al fatto di sentirsi minacciata, impaurita, di aver captato qualcosa di strano circa il denaro o altre cose. Quel giorno sembrava tranquilla, come sempre. Certo i Miglioranza avevano qualche ristrettezza economica ma nulla che sembrasse grave».

I DUBBI

A fronte di un dramma di tale portata, pur senza avvisaglie da parte di Fiorella, ex bidella in pensione di 74 anni, in Martina ora si insinuano anche dubbi e timori. «Sapere che è stato Sergio è stato un colpo talmente forte e improvviso che ora sono ancora sotto choc raccontava ieri la donna. E sono arrivata addirittura a pensare che forse mia madre non si sia confidata con me per paura pur sapendo qualcosa. Non credo sia possibile, anche perché sarebbe potuta andare via di lì in ogni momento, ma questa situazione è talmente assurda che sono arrivata a pensarle tutte». Martina ha sempre creduto al 69enne, professatosi innocente fin dai primi minuti e che nei mesi ha sempre retto la parte del marito e amico affranto. I due si sono anche incontrati: «Un paio di volte lo ho incrociato in paese per puro caso e non ci siamo intrattenuti molto, si è limitato a ribadire quanto fosse addolorato per la morte di mamma e di Franca, che non si capacitava di non essere riuscito a salvarle da quell'inferno spiega ancora Martina. Un'altra volta invece siamo stati insieme più a lungo perché siamo stati convocati in banca. Sia lui che io (per conto di mia madre) dovevamo riscuotere poche centinaia di euro legate a un prestito che Sergio e mia mamma avevano fatto a un amico di lui per avviare un'attività. In quel momento mi sembrava che non ci fosse nulla di strano, ma ripensandoci adesso ricordo che aveva particolarmente insistito parlando di un'assicurazione. Non gli avevo dato peso, invece ora la verità sta venendo a galla». La donna ora ha dato mandato al suo legale di seguire gli sviluppi della vicenda, in attesa anche di smaltire il duro colpo inferto dall'arresto di colui che credeva essere un amico: «Davvero è l'ultima ipotesi a cui avrei pensato. Piuttosto avrei accettato che il rogo fosse stato appiccato da qualcun altro. Ora però chi deve pagare è giusto che paghi».

Serena De Salvador

