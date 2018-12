La ragazza che lotta per le donne contro il revenge porn

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA BATTAGLIATREVISO «Il revenge porn deve essere fermato, e dobbiamo smetterla di praticare il victim shaming, ovvero colpevolizzare la vittima. Ognuno ha il diritto di vivere la propria intimità come meglio crede». Silvia Semenzin, 26 enne trevigiana, ha scelto di impegnarsi in prima persona perchè in Italia diventi reato penale condividere immagini intime esplicite senza consenso. Perchè in quelle chat viste per caso sullo smartphone del suo ex avrebbe potuto finirci anche lei. Oggi #intimitàviolata non è solo una petizione da oltre...