La rabbia di Conte: «Una vergogna, intervenga il ministro»

LA REAZIONETREVISO La prima parola che gli viene in mente è: «Vergogna». Il primo pensione è invece come reagire: «Mi rivolgerò direttamente al Ministro». Il sindaco Mario Conte è durissimo. La decisione di rimettere in libertà i giostrai protagonisti dell'incredibile inseguimento di venerdì notte, lo ha stupito e rabbuiato. Proprio ieri mattina era andato a trovare i proprietari del negozio di ortofrutta di viale Luzzatti distrutto dall'auto in fuga dei tre: «Incredibile, andavano talmente forte che hanno piegato anche le...