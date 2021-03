(el.fi) Venti minuti al semaforo di via Callalta. Una colonna interminabile di auto. Poi il faticoso ingresso sul Put. E l'auto vicina con la scritta Fermi noi fermi tutti. «Ma è una follia! Come se lo stop alle attività fosse colpa nostra». Chiamate angosciate a scuola e ai posti di lavoro per un ritardo che ormai si profila come sicuro. «Personalmente ho sempre supportato le manifestazioni, mi sento vicina agli esercenti che stanno pagando a caro prezzo il lockdown, ma trovo assurda la decisione di provocare disagi a noi cittadini. Quasi fossimo responsabili dei loro disagi. Non è certo creando imbarazzi a noi che le cose verranno risolte. Anzi, in questo modo si creano solo divisioni e si pigia il piede sull'acceleratore dello stress di tutti. Tra tutte le scelte per sensibilizzare sulla condizione del commercio trovo questa davvero imbarazzante». Cinquantenne, avvocato, sfreccia con l'auto in direzione studio. «Ho una serie di appuntamenti: il mio disagio provocherà ripercussioni alla giornata di almeno 5 persone. E noi che ci davamo il turno per consumare nei locali e sostenere le attività... spero sia una pensata dettata dalla sola insofferenza. Perchè potrebbe avere un effetto boomerang sul consenso». La protesta si sposta nell'area delle scuole elementari, dove madri trafelate accompagnano bimbi in ritardo. «Mia figlia era agitatissima per non essere puntuale all'inizio delle lezioni. Non mi sembra il modo giusto di veicolare e condividere una protesta- ribadisce un genitore- è per tutti un periodo difficilissimo».

