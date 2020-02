LA PSICOSI

TREVISO Non si trova più una mascherina in città: chi ne ha ancora (studi dentistici e ambulatori) le conserva gelosamente, e chi si trova a gestire il boom di richieste (le farmacie) cerca affannosamente nuovi fornitori. Mentre la domanda cresce esponenzialmente. La corsa alla mascherina antivirus è arrivata al capolinea: le FFP3 (mascherine professionali con filtro) sono andate a ruba, e così le semplici tre veli. «Ne abbiamo vendute cinquecento in due giorni - conferma Amedeo Calzavara, titolare della farmacia Sant'Agostino -. Purtroppo tutte le scorte sono finite e le aziende a cui abbiamo effettuato l'ordine ci rispondono che per i prossimi due mesi non potranno rifornirci».

LE RICHIESTE

I farmacisti spiegano che con l'acuirsi dell'emergenza Coronavirus le persone hanno fatto incetta soprattutto del modello basic, quello da 40/50 cent per intendersi. È ufficialmente psicosi? «Non parlerei di ingiustificato timore. La maggior parte dei clienti che arriva in farmacia deve mettersi in viaggio e si premunisce per le situazioni promiscue. Dagli aeroporti agli alberghi. Non tutti necessariamente devono andare in Oriente. Però c'è un senso di timore soprattutto per gli scali. Quindi chi viaggia per lavoro e per scambi legati all'università ma anche per trasferte in vacanza cerca di proteggersi». Anche alla farmacia Calmaggiore non è rimasto più nulla. «Tutto bruciato - conferma la dottoressa Maria Cecilia Fuser - però le persone che si sono rivolte a noi lavorano in prevalenza a Venezia a contatto con il pubblico. La massiccia presenza di turisti provenienti dall'Oriente consiglia questa misura precauzionale. Il problema è che l'impennata di domande non ci ha permesso di effettuare gli ordini. E le aziende sono state categoriche: fino a fine febbraio non sarà possibile il riassortimento» . «Siamo riusciti ieri mattina a effettuare un nuovo ordine contattando un nuovo fornitore - spiegano alla Farmacia Internazionale di Silea -: arriveranno la prossima settimana sono 150 scatole di mascherine chirurgiche ma in parte sono già state prenotate».

ATTENTI ALLE TRUFFE

Come prevedibile anche on line è stato tutto acquistato e il prezzo medio è stato ritoccato al rialzo. Uno dei principali siti che commercializzano mascherine anche personalizzate su Amazon ha esaurito tutto: dalle semplici protezioni del cavo orale ai kit di disinfezione. La scritta che campeggia è inequivocabile: non disponibile. Non si trovano più mascherine semplici, antibatterici per le mani e mascherine professionali con filtro neppure nella grande distribuzione. «Ci dispiace, abbiamo esaurito tutto. Fino al 29 febbraio non avremo più mascherine» è ciò che i pazienti si sentono rispondere più o meno ovunque. E quando la richiesta sale in impennata, è necessario tenere alto il livello di attenzione alle truffe che si stanno sviluppando via web. Sempre più infatti si stanno affacciando sul mercato nuovi fornitori. Il sospetto è che la provenienza della merce non sia esattamente tracciata. «Mi sono state proposte 1 milione di mascherine provenienti dal Marocco due giorni fa. Non mi sembrava una società professionale, oltre al fatto che non mi risulta che là si produca questa merceologia - informa Angelo van Wijk, il buyer del lusso che ha ricevuto una commessa da 100 mila mascherine da parte di un facoltoso cliente per effettuare una donazione al governo -. I miei clienti hanno però riferito ieri che la produzione cinese si sta riprendendo. Dicono che per febbraio in Italia arriveranno le mascherine richieste. Ironia della sorte, prodotte proprio a Wuhan, il focolaio di Coronavirus cinese».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA