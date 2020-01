La provocazione di Giuliato: «Spostiamo tutto a Istrana»

IL LIBRO

TREVISO Aprire l'aeroporto militare di Istrana al traffico civile, mantenendo i voli a non più di 50 al giorno e il giro di passeggeri non al di sotto dei 2,5 milioni di presenze. Zeno Giuliato, ex componente del cda di Save, propone la sua ricetta per risolvere il nodo del Canova - in pratica spostandolo - senza rinunciare al gusto della provocazione. Lo fa nel suo ultimo libro Il filo rosso di Zeno (Editrice Cristallo, 13 euro) da pochi giorni arrivato nelle librerie. Una serie di aneddoti trevigiani che oscillano tra la storia e la cronaca. E non poteva mancare il capitolo, quattro pagine ricche di spunti, dedicato all'eterna discussione sull'aeroporto.

LA STORIA

Giuliato, sull'argomento, ha le idee chiare. Le polemiche di oggi, è la sua teoria, nascono dalle politiche degli anni 50 e 60 quando «Si sono sviluppate politiche urbanistiche caratterizzate da insediamenti abitativi, senza tener conto dei vincoli posti». E i vincoli sono state prima le servitù militari, poi leggi «che vietavano lottizzazioni e insediamenti vicini agli aeroporti».

L'ACCUSA

Col dito puntato verso una classe dirigente che ha consentito tutto questo - «hanno letteralmente circondato i cento ettari dell'intero perimetro aeroportuale» - Zanoni ammette che la maggior parte dell'inquinamento è provocato dal traffico sulla Noalese e accusa le amministrazioni di non voler fare scelte. Indica quindi la sua soluzione: puntare su Istrana intraprendendo «un'azione politica verso il Ministero della Difesa». Non è la prima volta che la base militare viene tirata in ballo, adesso la proposta viene messa nero su bianco pronta ad alimentare nuovi dibattiti.

