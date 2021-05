Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROTESTAVITTORIO VENETO Il messaggio ufficializzato venerdì dalle autorità era stato lapidario: divieto di riunione in luogo pubblico per la manifestazione del 2 maggio in piazza del Popolo. Nonostante le transenne e la massiccia presenza di polizia e carabinieri tuttavia una cinquantina di persone non ha rinunciato a presentarsi all'appuntamento di ieri pomeriggio. Niente sit-in, né comizi e neppure disordini, vista la massiccia...