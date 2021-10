Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROTESTATREVISO I quaranta camici bianchi che venerdì hanno incrociato le braccia, tra medici e operatori della sanità, ora rischiano una sanzione. E non è escluso che sia pure pesante: si va dal taglio dello stipendio alla sospensione. Nel mirino ci sono i dipendenti dell'Usl 2, compreso uno specialista, che hanno aderito allo sciopero negli ospedali proclamato nei giorno dell'entrata in vigore del Green pass obbligatorio per i...