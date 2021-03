LA PROTESTA

TREVISO Hanno rallentato il traffico lungo il put e in tangenziale, al grido di protesta di: «Fermi noi, fermi tutti». Una mezz'ora di disagi, verso le 7.30 di ieri mattina, per non far spegnere i riflettori sulle tante, tantissime attività costrette a chiudere a causa dell'ennesimo stretta causata dall'emergenza Covid-19. Ancora una volta in prima fila l'associazione Veneto Imprese Unite. Un'azione di protesta, promossa anche a Belluno e Venezia, che verrà bissata anche questa mattina, ma in viale della Repubblica e lungo la Feltrina. «Qualcuno avrà sicuramente fatto tardi a lavoro a causa del traffico non consueto. Si pensi però a chi da svariati mesi non può più andare a lavorare a seguito delle scelte dello Stato, come a chi non potrà andarci nemmeno in futuro perché lo stesso Governo, dopo aver imposto le chiusure, non è stato capace di mettere in atto un piano di sostegno alle aziende» dichiara Andrea Penzo Aiello, presidente dell'associazione. «La situazione sembra essersi congelata all'8 marzo 2020, con la differenza che le nostre casse sono ormai vuote e che la responsabilità che abbiamo è in primis quella di portare il pane in tavola alle nostre famiglie. Purtroppo, però, non abbiamo più niente da sacrificare, se non le nostre vite».

LA MOBILITAZIONE

Una cinquantina di associati si sono dati ieri mattina appuntamento alle Stiore per poi attraversare tangenziale e put a velocità ridotta, causando così code e rallentamenti. In testa alla fila un furgone che trainava una bara, esplicito riferimento alle condizioni in cui rischiano di finire migliaia di attività: morte stecchite. «Nel 2020 l'Italia, per cause direttamente imputabili alla pandemia, ha perso 240mila aziende e solo in Veneto sono svaniti 60mila posti di lavoro, mentre 420 miliardi di fatturato sono andati in fumo e di questi meno del 7% sono stati ristorati - continua Penzo Aiello -. Questi sono i reali numeri su cui ragionare, ma in questi mesi a quanto pare non è passato un messaggio importante: se falliscono le nostre aziende, l'Italia intera rischia il default».

CRISI PROFONDA

Una crisi economica, quella che sta colpendo tutte le attività venete, che ha persino portato qualcuno a vendere la propria auto pur di sfamare la propria famiglia: «Dopo oltre un anno praticamente passato senza lavorare, ed un calo del 90% del fatturato lordo, sono stato costretto a privarmi della macchina pur di avere un introito visto che i ristori sono un'utopia» racconta Enrico. Della stessa opinione anche Giada Di Cosimo, titolare di un negozio di abbigliamento in via San Francesco: «A causa della pandemia ho perso circa il 75% del fatturato del negozio e il 100% di quello proveniente dalle fiere di settore, oltre al fatto di avere ancora il magazzino pieno. D'altronde, con questa zona arancione sono sostanzialmente costretta a non lavorare visto che la maggior parte della clientela vive fuori comune, impossibilitata così a recarsi in centro storico a causa delle normative vigenti. La città è visibilmente vuota e apriamo le serrande solo per noi stessi alla fine. Il Governo, poi, a noi commercianti chiede di far appello alle nostre forze per fronteggiare questo difficile momento, ma è evidente che queste forze siano da tempo finite sia a livello psicofisico che economico». La situazione economica, per Penzo Aiello, è «disperata e i nemici visibili contro i quali ci troveremo presto a combattere una lunga guerra saranno la disoccupazione e la povertà accompagnate dalla disperazione. Proprio per questi motivi abbiamo voluto rallentare il traffico. Siamo stanchi ed esasperati da una politica che non tutela quell'imprenditoria che ha fatto grande il Paese. Un gesto simbolico per dimostrare che se ci fermiamo noi si fermeranno anche tutti gli altri».

Brando Fioravanzi

