LA PROTESTA

TREVISO Dalla Marca i lavoratori del legno-arredo lanciano il loro no all'aumento della precarietà e alla riduzione dei diritti. Proprio il capoluogo è stata una delle quattro piazze italiane, insieme a Milano, Pesaro e Bari, scelte dai sindacati di categoria, Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil per le manifestazioni unitarie, in occasione dello sciopero di otto ore di tutti gli addetti del settore industriale indetto ieri. Una mobilitazione proclamata dopo la rottura delle trattative con Federlegno, l'associazione delle aziende del comparto, per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto il 31 marzo scorso. L'adesione media, nella Marca, è stata del 70%, con punte del cento per cento in diverse realtà fanno sapere i confederali. E oltre mezzo migliaio di persone, provenienti da tutto il Nordest, si sono ritrovate ieri mattina alla Cittadella Appiani, davanti alla sede di Assindustria Venetocentro.

LA MANIFESTAZIONE

«Treviso è la prima provincia per export di mobili e quasi metà delle imprese aderenti a Federlegno sono venete: ecco perché abbiamo scelto di tenere qui una delle quattro manifestazioni interregionali», spiega Salvatore Federico, segretario nazionale della Filca Cisl, ma a lungo alla guida dell'organizzazione provinciale, prima, e regionale, poi. Nella Marca, gli addetti del legno- arredo sono 20mila, sui circa 35mila del Veneto. «I 150mila lavoratori del settore in Italia aspettano risposte da quasi un anno spiegano i sindacati - e non meritano il trattamento riservato finora da una controparte che intende affermare un modello di impresa basato non sulla qualità del lavoro, sugli investimenti, sulla professionalità e sul benessere organizzativo, ma sulla riduzione dei costi e su una gestione unilaterale dell'organizzazione del lavoro».

TENSIONE

«L'abbandono del tavolo da parte di Federlegno continuano Fillea, Filca e Feneal - è stato un atto gravissimo che mostra una scarsa considerazione delle relazioni industriali, mentre siamo convinti che le nuove sfide sui mercati si vincano puntando all'innovazione e sul governo delle trasformazioni produttive, investendo in capitale umano, riconoscendo le giuste retribuzioni, e con le adeguate tutele e protezioni, e rafforzando la partecipazione dei lavoratori». Federico, a cui è stato affidato il discorso conclusivo della giornata trevigiana, ha ricordato come la piattaforma contrattuale proposta sia anche molto rosa, in termini di sostegno alle donne lavoratrici e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Ma non ha rinunciato neppure ad una piccola provocazione: «Se Federlegno non tornerà presto al tavolo, porteremo la nostra protesta al Salone del Mobile di Milano (in calendario a fine aprile, ndr). Del resto l'hanno intitolato alla Bellezza: vorremmo che un po' di questa bellezza venisse condivisa anche con i lavoratori».

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA