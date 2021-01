LA PROTESTA

TREVISO Chiedono di contare, di far comprendere il loro disagio dopo un anno di didattica a distanza. Chiedono di poter rientrare in classe a febbraio ma con un servizio di trasporti ampliato e sicuro. Per questo hanno organizzato un'assemblea pubblico davanti al liceo Canova, trenta sedie in cerchio nel rispetto delle distanze. Dopo il flash mob il mattino davanti alla sede di Mom, ieri pomeriggio alle 16.30 studenti, genitori e docenti si sono confrontati sulla chiusura degli istituti superiori. E hanno spiegato che non si fermeranno. «Utilizziamo i soldi del Recovery Fund per preservare due diritti fondamentali: sanità e istruzione».

I PRESIDI

Ieri gli studenti delle superiori trevigiane avrebbero dovuto rientrare al 50% in aula. La curva dei contagi e l'andamento epidemico hanno invece spinto ad attendere almeno altre tre settimane. «Una scelta che condivido spiega Antonella Bellero, docente al liceo Duca degli Abruzzi. La pandemia ha fatto emergere i gravi limiti della scuola italiana. Che i ragazzi fossero pigiati come sardine sugli autobus o costretti in classi pollaio non lo sappiamo da oggi. Il problema è strutturale. E se questa pandemia deve servire a qualcosa, è a mettere il dito nella piaga e invertire la rotta». La docente condivide la posizione della gran parte dei dirigenti trevigiani, allineati alla disposizione regionale. «Non andare a scuola in questo momento è giusto, ma proprio oggi dobbiamo far esplodere i problemi endemici dell'istruzione in Italia, perché mai come in questa pandemia a pagarne e conseguenze sono i ragazzi». Una settimana fa la dirigente del liceo Canova, Mariarita Ventura, aveva espresso perplessità sulla ripartenza. «Pur comprendendo il disagio di studenti e famiglie, ritengo pericoloso ripartire con contagi così alti». Le aveva fatto eco la preside del Cerletti di Conegliano, Mariagrazia Morgan: «Abbiamo iniziato bene a settembre, poi il virus è esploso e abbiamo perso il polso dei tracciamenti. Così ripartire è mettere a repentaglio la salute».

IL COORDINAMENTO

«La considero una sconfitta, ma non possiamo agire diversamente» aveva detto Zaia dell'ordinanza che procrastinava il rientro in classe. Le famiglie presenti ieri non si dicono in opposizione all'ordinanza, ma hanno voluto un confronto. «Zaia è stato avveduto commenta un genitore. Ma il rientro va accelerato». Il comitato Studenti Medi, organizzatore dell'assemblea, evidenzia però il disagio di una didattica a distanza lunga dodici mesi. Vittoria Pizzolon, Luca Cuzzato e Damiano Vincelli lo dicono compatti: «Il diritto allo studio è stato messo da parte, molti giovani hanno problemi di concentrazione e problemi psicologici legati all'isolamento». Tema sottolineato anche da Elisa, madre di uno studente del Da Vinci: «La didattica a distanza crea un disagio che ne accentua altri. Non neghiamo il dato oggettivo dei contagi, la soluzione sarebbe la presenza al 50% con la turnazione e lo slittamento dell'ingresso. Sono anche preoccupata dall'utilizzo costante dei dispositivi digitali e dei social». Agnese Zanasi ha voluto esserci insieme al padre Franco: «Non ci aspettavamo questo slittamento. Il problema dei contagi esiste, ma così se ne crea un secondo. Io sono al quinto anno e non partecipare alle lezioni mi mette in difficoltà. Non sono preparata e non lo sarò, manca l'interazione. Siamo demoralizzati, è un'esperienza diversa». Il 7 gennaio è stata una data simbolica dunque. In cui il coordinamento Studenti Medi ha deciso di iniziare un'azione sistematica di protesta per ottenere la ripartenza. «I problemi che la scuola sta affrontando erano presenti già prima della pandemia sintetizza Damiano Vincelli. Parlare quindi di riaperture senza affrontare prima queste criticità non è solo insensato ma pure pericoloso. Dobbiamo partire dai trasporti. Chiediamo certezze sulla nuova flotta Mom per poter auspicabilmente rientrare dal 1 febbraio al 50%».

Elena Filini

