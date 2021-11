Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROTESTATREVISO Carabinieri nei centri vaccinali anti-Covid per calmare gli animi di no vax che pretendono il certificato di esenzione, in modo da ottenere il Green pass senza sottoporsi all'iniezione. Negli ultimi giorni è capitato più volte. E in alcune occasioni sono stati gli stessi anti-vaccinisti a chiamarli per provare ad arrivare a quel certificato. Ma senza successo. «Ci sono no vax che si presentano con il certificato di...