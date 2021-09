Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROTESTASAN VENDEMIANO La località non l'hanno scelta a caso: San Vendemiano, il paese del governatore Luca Zaia. E' soprattutto a lui che il popolo no pass ieri ha voluto far arrivare forte e chiaro il proprio messaggio di protesta contro la certificazione verde e la fantomatica «dittatura sanitaria». «Siamo qui - hanno detto gli organizzatori - anche per lanciare un messaggio al governatore». Ma ad occupare piazza San Marco erano...