LA PROTESTAPEDEROBBA Chi ha il Green pass può mangiare nella mensa aziendale. Chi non ce l'ha resta a bocca asciutta. E se anche un solo collega ne è sprovvisto salta il pranzo per tutti. L'applicazione della normativa del Governo da parte della Cementirossi spa di Pederobba non piace proprio ai sindacati di categoria, che proclamano lo stato di agitazione e non escludono lo sciopero.Cosa succede esattamente? È presto detto, perchè nel...