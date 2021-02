LA PROTESTA

PAESE Basta con le mascherine marchiate Fca che puzzavano di petrolio nelle scuole di Paese. Una decina di giorni dopo aver sollevato il problema, il Comune ha trovato anche la soluzione. Ci si è arrangiati in casa. Ieri il sindaco Katia Uberti ha consegnato all'istituto comprensivo oltre 35mila mascherine chirurgiche classiche da usare al posto di quelle della Fca inviate dalla struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri.

«Abbiamo consegnato alla scuola le mascherine del Comune, visto che quelle Fca vengono utilizzate, in particolare dalle mamme, come swiffer mangiapolvere sottolinea il primo cittadino nell'auspicio che la situazione si normalizzi, abbiamo voluto dimostrare concretamente la nostra disponibilità a supplire, per quanto nelle nostre possibilità, a questa situazione inaccettabile». Le nuove mascherine sono state simbolicamente consegnate nelle mani di Anna Durigon, preside del turistico Mazzotti di Treviso e ora anche reggente dell'istituto comprensivo Casteller di Paese.

Il problema è nato dal fatto che a detta di molti le mascherine distribuite dal commissario Arcuri non erano adeguate. Alcuni lotti puzzavano proprio di petrolio, come confermato dallo stesso primo cittadino. Tanto che diversi genitori preferivano non farle indossare ai propri figli. Sostanzialmente ne comperavano altre. Fatto sta che le consegne delle mascherine Fca all'istituto comprensivo non si sono mai fermate: un pacchetto a settimana, contenente dieci pezzi, per ogni alunno. Una montagna se si pensa che l'Ic Casteller, il più grande della provincia, conta circa 2mila iscritti, tra bambini e ragazzi all'asilo, alle elementari e alle medie. E' esattamente questo che ha spinto il municipio a valutare la possibilità di chiedere al governo di fermare le consegne.

Per il momento non si è arrivati a tanto. Ma la donazione delle 35mila mascherine chirurgiche la dice lunga sulla valutazione di quelle in arrivo dalla struttura commissariale. Da Paese hanno anche contattato alcuni sindaci di altri comuni del trevigiano. Si vuole capire se si tratta di un problema condiviso. Nel caso, si potrebbe procedere in modo unitario. (m.f.)

