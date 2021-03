LA PROTESTA

MASER La palestra Dorian Gray di Maser guida la marcia su Roma degli sportivi. Con la stessa determinazione con cui, di fronte alla chiusura delle palestre, ha attivato da mesi il servizio all'aperto, all'esterno della palestra ben visibile lungo la Marosticana, Jury, titolare della struttura, va oltre. E' infatti il principale promotore della manifestazione nazionale che porterà a Roma, in piazza Montecitorio, sportivi da ogni parte d'Italia. L'evento, al motto di Lo sport è salute, è in programma il prossimo 9 marzo alle 14 e chiede esplicitamente la riapertura delle attività sportive.

L'IDEA

L'idea di promuoverlo è nata proprio da Jury che si è messo in contatto con gli sportivi del settore di altre parti d'Italia, suonando la carica. Giorno dopo giorno, sembra che il movimento stia crescendo, in una reazione a catena. Perché da contatto nasce contatto. «Voglio portare in piazza 4/5mila persone. Non so se ci riusciremo, ma questo è l'obiettivo. Non ci sono solamente gli sportivi delle palestre, ma anche quelli che si occupano di altre attività: dalle piscine al pattinaggio». Le richieste sono duplici: «Vogliamo da un lato le riaperture, dall'altro i ristori. Non possiamo andare avanti in questa situazione. Per questo mi sono mosso. Le richieste di autorizzazione portano la mia firma». Una manifestazione che non sembra destinata a fermarsi neppure di fronte al divieto di uscire dalle Regioni.

L'ORGANIZZAZIONE

«Per la partecipazione a manifestazioni -prosegue Jury- è possibile l'uscita dalla Regione. Varie corriere partiranno da molteplici parti d'Italia. Per quanto riguarda la nostra zona, ne abbiamo già riempita una che partirà dalla palestra e ora stiamo puntando sulla seconda». Insomma, ci sono tutti i presupposti perché anche questa iniziativa dello sportivo vada a segno. Come è accaduto, del resto, lo scorso ottobre, quando, alla notizia della chiusura delle palestre, si è ribellato in maniera pacifica e, seguendo appunto il regolamento, ha spostato e sanificato tutti gli attrezzi della sua palestra portandoli nel parcheggio esterno, di proprietà sempre della sua attività e invitando abbonati e non ad allenarsi ugualmente rispettando le distanze di due metri. Poi, in quello stesso piazzale è stato collocato un gazebo.

AIUTI RIFIUTATI

Una decisione che non è stata presa a scopo di lucro poiché, come afferma lo stesso Yuri, gli abbonamenti sono stati bloccati. E l'attività è continuata ininterrottamente durante l'inverno, fatta eccezione per una pausa natalizia, senza chiedere alcun tipo di compenso agli sportivi, che comunque non hanno rinunciato a delle offerte a favore della loro palestra. Con la stessa determinazione, poi, lo sportivo ha rifiutato i ristori, a suo avviso assolutamente insufficienti, chiedendo invece una riapertura che per molti è, in realtà, una questione di salute, non un semplice capriccio. Ora, la marcia su Roma. Che, probabilmente, farà rumore.

Laura Bon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

