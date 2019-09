La protesta: «Gli stalli per disabili cancellati dal cantiere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Jago vuole andare a scuola. È e sarà sempre un bambino speciale, ma la sua famiglia ritiene che sia bello per lui integrarsi con il mondo, trovare una propria normalità. Per questo Tomaso e Marika, i suoi genitori, hanno scelto una piccola scuola di quartiere. Ma il primo giorno alle elementari di Jago potrebbe essere complicato. Per questo suo padre fa un annuncio. «Gentile Sindaco, invito lei e anche il dirigente dei lavori pubblici mercoledì 11 al primo giorno di scuola di mio figlio. Visto che, con il cantiere iniziato...