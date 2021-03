L'INIZIATIVA

PREGANZIOL Hanno preso carta e penna per protestare con la forza dei numeri contro la chiusura totale delle scuole, comprese quelle che accolgono i bambini più piccoli, da 0 a 6 anni. Le educatrici del centro infanzia Pollicino di Preganziol (asilo nido e scuola materna) si sono esposte in prima persona pubblicando sui social alcune foto scattate mentre tengono in mano un foglio che ricapitola la situazione. Il quadro è chiaro. Su 47 bambini, c'era una sola positività al coronavirus. «E probabilmente un falso positivo», scrive la scuola. Nel corso di tutta l'epidemia sono stati evidenziati solo tre casi. «Uno in ottobre: bolla chiusa e zero contagi si legge uno a metà dicembre: un cuoco, nessun contagio e nessuna chiusura. E uno scoperto a gennaio con il test sierologico: nessun focolaio collegato».

Il centro infanzia conta dieci dipendenti, otto hanno un contratto a tempo indeterminato e due a tempo determinato: «Totale vaccinati: tutti». «Con questi numeri perché abbiamo dovuto chiudere? è la domanda che esce dalla scuola perché abbiamo dovuto sacrificare di nuovo i nostri bambini?». Le foto sono state già condivise centinaia di volte, pure da altre scuole fuori dal Veneto. Per quanto riguarda la Marca, in un commento si sottolinea che anche l'asilo di Zerman è stato chiuso nonostante non ci fossero casi di positività al coronavirus. La zona rossa non ammette deroghe: tutte le scuole, di ogni ordine e grado, devono adottare la didattica a distanza, al 100 per cento.

Gli istituti possono essere frequentati in presenza solo per i laboratori e per l'inclusione dei ragazzi con disabilità e con bisogni educativi speciali. Il centro infanzia di Preganziol, però, non è l'unica scuola per i più piccoli a porsi simili domande sulla chiusura totale. Nei giorni scorsi il municipio di Paese ha provato a tenere aperto l'asilo nido comunale per 30 bambini riorganizzando le attività come laboratori, dalle 7.40 alle 12.40, dal lunedì al venerdì. Qui negli ultimi 9 mesi non è emersa una sola positività tra i bambini. Lunedì l'Usl della Marca ha comunicato allo stesso municipio che in zona rossa era meglio evitare anche un servizio del genere. Ieri il nido è rimasto chiuso. Ma il sindaco Katia Uberti non ha intenzione di fermarsi. «Ad oggi non ci sono divieti specifici spiega abbiamo chiuso in via precauzionale, ma chiederemo un chiarimento definitivo». Senza uno stop ufficiale, il nido Il Giuggiolo di Castagnole di Paese è pronto a riaprire i battenti.

