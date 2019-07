CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROPOSTAVALDOBBIADENE Le Colline del Prosecco Superiore diventeranno meta futura di turisti da tutto il mondo. Ma come orientarsi tra rive e filari? Giovanni Carraro una risposta ce l'ha. Prealpi flash non segna solo il suo ritorno in libreria, ma propone una guida digital al nuovo sito Unesco. Uscirà ad aprile 2020 per De Bastiani e si candida a diventare uno strumento irrinunciabile per vivere l'esperienza delle Prosecco hills oggi Patrimonio dell'Umanità. Ma non è solo un valido racconto di viaggio, il prossimo libro di Giovanni...