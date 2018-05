CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROPOSTATREVISO Tutela del commercio ambulante: dopo Matteo Salvini e Massimiliano Fedriga, anche a Mario Conte sono stati sottoposti i dieci punti per la ripresa del piccolo commercio. Ieri pomeriggio il capolista del centrodestra, di fronte a Luca De Carlo, parlamentare di Fratelli d'Italia, Marina Marchetti Aliprandi, coordinatore provinciale del partito, ha letto il decalogo per il supporto agli ambulanti già sottoscritto dai vertici nazionali e regionali del centrodestra. Una partita che Fratelli d'Italia ha deciso di portare come...