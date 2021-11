Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROPOSTATREVISO «Quello di Treviso deve diventare un modello per tutti i sindaci». L'Ascom si schiera accanto a Mario Conte, primo cittadino del capoluogo, che ha messo un chiaro paletto alle manifestazioni No pass, No vax e simili: non potranno più essere organizzate in piazza dei Signori, nel salotto buono del centro storico. E sulla stessa linea si posizionano anche Conegliano e Castelfranco: Stefano Marcon e Fabio Chies annunciano...