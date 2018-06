LA PROPOSTA TREVISO L'attuale direttore dei musei civici Emilio Lippi prossimo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROPOSTATREVISO L'attuale direttore dei musei civici Emilio Lippi prossimo alla pensione, e Marco Goldin, direttore di Linea d'Ombra, che potrebbe presto ricoprire quella figura di manager del polo museale trevigiano che Mario Conte e la sua squadra già in campagna elettorale avevano annunciato di voler istituire. Non ne ha fatto mistero, ieri a Ca' Sugana, il neo assessore a Turismo e Cultura Lavinia Colonna Preti, alle prese con un tavolo tecnico dedicato proprio alla promozione turistica. Del pensionamento di un dirigente storico come...