LA PROPOSTASPRESIANO Spresiano si candida a ospitare un evento-esperimento per verificare le condizioni per la riapertura dei locali in sicurezza rispetto all'epidemia da coronavirus. A livello nazionale sono già stati programmati due eventi del genere: uno in un locale all'aperto a Gallipoli e uno in una discoteca al chiuso a Milano. La sperimentazione nel locale all'aperto si svolgerà il 5 giugno in Puglia, al Praia, dove 2mila persone...