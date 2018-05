La promessa di Chaibi «Una città più vivibile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SINISTRATREVISO Creare una Treviso inclusiva, accessibile a tutti, sviluppare l'università per portare in città oltre 15mila studenti, ricostruire il programma culturale accantonando le mostre d'intrattenimento e valorizzare i quartieri. Sono questi i punti cardinali che guidano la lista Coalizione civica-Sinistra per Treviso. Ieri il candidato sindaco Said Chaibi (nella foto ndr) ha presentato nella piazza del mercato di San Liberale l'intera squadra in corsa per palazzo dei Trecento. Una scelta simbolica. «Siamo a San Liberale perché...