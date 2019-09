La prof va in corteo: «Un suo diritto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANIFESTAZIONEMOGLIANO «La docente ha esercitato un diritto legittimo. E se un professore sceglie di scioperare rimettendoci anche un giorno di stipendio, io non sono nessuno per muovere critiche o chiederne conto». Maurizio Grazio, preside del Berto, forse ignorava che Mogliano è stato il caso principe di istituto a Nordest in cui a interrompere le lezioni è stato lo sciopero degli adulti. Ma, di fatto, è andata così: una professoressa del liceo moglianese ha disertato le lezioni preferendo manifestare con i ragazzi scesi in strada a...