La prof sciopera: «Ma noi volevamo entrare in classe»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOMOGLIANO A Mogliano, all'apertura dei cancelli del Liceo Statale Giuseppe Berto, un folto gruppo di studenti è già pronto per dirigersi verso la stazione per poi prendere il treno per Treviso, o per Venezia; andranno alla grande manifestazione dei Fridays for Future contro i cambiamenti climatici. Sono preparati sul tema e convinti della necessità di fare pressioni sulle Nazioni per convincerle a migliorare le politiche ambientali. Ma mentre i più grandi si preparavano a partire per la manifestazione, i ragazzi delle prime classi...