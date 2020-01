LA PROCURA

TREVISO Un'associazione a delinquere che «si avvaleva della struttura organizzativa di Veneto Banca, di fatto asservita alle finalità illecite perseguite dal sodalizio criminoso di cui Consoli era il promotore e capo». Per i pm Vincenzo Consoli è la figura chiave nella truffa che sarebbe stata perpetrata ai danni dei risparmiatori dell'ex popolare montebellunese. L'ex ad più che un dirigente appare essere, nell'ipotesi dei magistrati trevigiani, il padre padrone della banca. Dopo le sollecitazioni di Bankitalia, che aveva anche chiesto l'avvio di un processo di integrazione con un altro istituto bancario come la Popolare di Vicenza, Consoli nell'aprile del 2014 assume la qualifica di direttore generale «rimanendo di fatto - si legge negli atti dell'indagine - ancora assoluto dominus della società, non essendo stato nel contempo nominato un nuovo amministratore delegato e non essendo gli organi societari in grado di esercitare un effettivo controllo sul suo operato mentre forniva false comunicazioni alla Banca d'Italia e alla Consob».

LA GESTIONE

Bertolo, Fagiani, Merlo, Lembo e Piccarretta sarebbero insomma figure quasi di contorno in uno scenario che vede visto l'ex ad assoluto protagonista e unico con il potere di prendere le decisioni più importanti, come quella «di adottare modalità gestionali atte a dissimulare lo stato di difficoltà finanziaria di Veneto Banca con particolare riferimento alla classificazione e valutazione dei prestiti erogati, alla mancata svalutazione di asset, partecipazioni e crediti nonché alla costituzione in garanzia di beni sovrastimati».

GLI ORDINI

Sarebbe poi da Consoli che sarebbe partito l'ordine alle filiali di disapplicare la procedura informatica prevista dalla Consob per il collocamento dei titoli azionari favorendo invece l'utilizzo di un software che, per la Procura, «permetteva di procedere alla vendita nei confronti della clientela anche in caso di non adeguatezza dell'investimento senza tracciare l'intero percorso di verifica di adeguatezza e appropriatezza». Lui sarebbe stato poi il capo che mette il management nelle condizioni di effettuare «pressioni sulla rete delle filiali per incoraggiare la collocazione di azioni di Veneto Banca e obbligazioni convertibili da presentare alla clientela quali strumenti finanziari sicuri e garantiti».

LE VALUTAZIONI

Consoli, in un incontro svoltosi il 22 novembre del 2104 con i dipendenti, riferisce come il valore delle azioni a 39,5 euro approvato dall'assemblea dei soci il 26 aprile dello stesso anno «era stato fissato sulla base di criteri validati dalla Banca d'Italia, che il prezzo esprimeva il valore reale e vero dell'azienda e che i dipendenti, nella loro relazione con la clientela, dovevano difendere il valore della banca». Ma già alla fine di quell'anno Veneto Banca non è più nulla: il patrimonio di vigilanza è sotto i minimi di legge e da quel punto in avanti la crisi diventa inarrestabile. Le azioni colano a picco fino al 25 giugno del 2017, quando viene dichiarata la liquidazione coatta. Il titolo acquistato a quasi 40 euro solo tre anni prima adesso vale zero. Centinaia di milioni di euro di risparmi non ci sono più.

