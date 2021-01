LA SVOLTA

MOGLIANO Le mamme ce l'hanno fatta. Le elementari Anna Frank di via Barbiero sono salve. Le 30 iscrizioni arrivate per l'anno 2020/2021 sono state più che sufficienti per formare la nuova prima e garantire un futuro alla scuola. Ma le buone notizie riguardano un po' tutto l'istituto comprensivo, come dimostrano anche le moltissime iscrizioni arrivate alle Gagliardi. Un problema inizialmente insormontabile si è, alla fine, risolto nel migliore dei modi.

SOLLIEVO

Daniela De Salvatore, dirigente dell'Istituto comprensivo 2, non nasconde la propria soddisfazione: «Devo dire la verità - ammette - siamo andati molto bene con le iscrizioni, abbiamo fatto un boom di nuovi arrivi sia alle Anna Frank che nelle altre sezioni, ma in tutto l'istituto abbiamo fatto ottimi risultati. Pure alla secondaria abbiamo avuto molti iscritti, parliamo di 163 ragazzi che hanno fatto domanda su una media che negli ultimi anni si aggirava intorno ai 146-148». Il risultato che brilla è però l'aver salvato la primaria: «Importanti, ovviamente, i 30 iscritti arrivati alla Anna Frank. Sono però numeri ancora soggetti a variazioni, bisogna infatti vedere anche la reale sostenibilità della realizzazione di queste classi». Di fatto, il bilancio finale dice che per l'anno scolastico 2020/2021 sarà possibile fare almeno una classe nuova per ogni plesso dalla Valeri, alla Polo e alla Verdi: «I numeri ci hanno premiato - continua la dirigente - e dobbiamo contare anche i 28 iscritti alla Montessori. Come comunità scolastica siamo molto soddisfatti».

IL PRECEDENTE

A tenere banco negli ultimi giorni è stata però la vicenda delle Anna Frank, a un passo dalla chiusura per mancanza di nuovi scolari. La mobilitazione delle mamme è servita. Così, con i 30 nuovi bambini arrivati, da una probabile chiusura si è passati a una sicura apertura. Allargando l'orizzonte, anche nel resto del comune di Mogliano la situazione è decisamente migliorata. Al Primo Comprensivo, per esempio, mancherebbe ancora solo un alunno, alle scuole Collodi, al raggiungimento del numero utile previsto per formare una nuova classe. Ma i dirigenti stanno effettuando tutte le verifiche del caso, alla fine potrebbe bastare anche così. Bisognerà infatti capire i numeri delle classi in relazione anche ai bambini portatori di handicap che, in questo caso, andrebbero ad abbassare la soglia di scolari prevista.

