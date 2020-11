LA PREVENZIONE

TREVISO Tamponi per il coronavirus: si viaggia verso quota mezzo milione. L'Usl della Marca punta a raggiungere la cifra tonda già entro la fine di questo mese. Dalla metà di agosto ad oggi nel trevigiano sono stati eseguiti quasi 390mila test, sommando quelli fatti nei Covid Point allestiti dall'azienda sanitaria con quelli somministrati per controllare i servizi territoriali. Ormai si corre al ritmo di 7mila al giorno: oltre 5mila nei punti tampone e il resto nelle attività di monitoraggio. Di questo passo si toccherà quota 500mila nel giro di un paio di settimane. Proprio verso la fine di novembre. «A breve arriveremo al mezzo milione -conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl- una cifra che testimonia in modo chiaro tutto il grande lavoro fatto fino ad oggi». Non ci si ferma. Anzi, si accelera. Adesso i Covid Point dell'Usl passano da sette a otto. Proprio questa mattina verrà aperto il nuovo punto tamponi in modalità drive-in a Castelfranco, nel parcheggio davanti alla discoteca Melodi, lungo via Staizza. Funzionerà dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14. Il servizio garantirà 500 test in più al giorno. Verranno effettuati da una task force dell'esercito con un medico, due infermieri e due movieri per la gestione degli accessi. L'azienda sanitaria garantirà il supporto informatico, amministrativo e organizzativo.

ASOLANO: 4 SEDI OPERATIVE

Da oggi, quindi, il distretto di Asolo potrà contare su quattro sedi operative: il nuovo Covid Point di Castelfranco si aggiungerà a quello dell'ospedale della stessa Castelfranco (riservato agli under 14, con accesso pedonale, dove vengono eseguiti circa 200 test al giorno), all'ex Velo di Altivole (che attraverso la modalità drive-in fino a questo momento ha superato quota 1.200 tamponi al giorno) e all'ambulatorio di Valdobbiadene (solo su prenotazione, con accesso pedonale, che registra circa 150 test al giorno). Il quadro a livello provinciale è completato dai Covid Point dell'ex dogana di Treviso (quasi 1.200 test nel servizio diurno e oltre 300 in quello notturno), Zoppas Arena di Conegliano (oltre 1.200 test al giorno), ex Foro Boario di Oderzo (400 al giorno) e del punto tamponi allestito nella zona industriale di Dosson (circa 350 test al giorno). Non è ancora finita. La banca dati nella quale vengono registrate le positività è costantemente integrata anche dalle strutture private. Non si tratta di un contributo di poco conto. Negli ultimi due mesi il Centro di Medicina, che ha il proprio quartier generale in strada Ovest, ha effettuato oltre 30mila tamponi rapidi e 9mila tamponi molecolari. Senza contare i 7mila test sierologici. Qui il focus è in particolare sul mondo del lavoro.

CENTINAIA DI AZIENDE

«La nostra rete segue complessivamente un migliaio di aziende che ci hanno chiesto di eseguire i test sui lavoratori -fa il punto Vincenzo Papes, amministratore delegato del gruppo- questo per quanto riguarda le aziende con più di cinque dipendenti. Abbiamo una task force composta da 25 infermieri che si muovono costantemente sul territorio, andando a fare i tamponi direttamente nelle varie sedi. E a tutto ciò vanno aggiunte le ditte che contano meno di cinque dipendenti, che per comodità testiamo come privati cittadini». Ogni singola struttura del Centro di Medicina è in grado di processare almeno 130 tamponi rapidi al giorno. Il riferimento per la biologia molecolare, poi, resta il laboratorio di Conegliano. Negli ultimi mesi anche qui è stato registrato un balzo delle positività. Sul fronte dei tamponi classici si è passati dal 4 al 14% di risultati positivi. «Va però considerato -conclude Papes- che i tamponi classici vengono sempre più spesso usati per confermare l'esito dei test rapidi». E la probabilità di avere esiti positivi cresce di pari passo. (mf)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA