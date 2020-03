LA PREVENZIONE

SUSEGANA In fila sotto la pioggia, sferzati da un vento freddo per espletare i controlli della febbre all'ingresso dello stabilimento. Si sono ritrovati così, ieri, i lavoratori di Electrolux, di tutti e tre i turni giornalieri. La misurazione della temperatura corporea col termo scanner da parte di operatori della Croce Rossa a tutti i dipendenti in entrata ha rallentato, appunto, l'ingresso in fabbrica tra mugugni e risatine. «Così se non siamo malati, con questo freddo, domani lo saremo» commenta sarcasticamente qualcuno. Al turno delle 14 nessun lavoratore si è rifiutato di farsi provare la febbre e nessuno, pare, sia stato rimandato a casa perché febbricitante. Il rilevamento della temperatura viene fatto con un termometro che si avvicina alla fronte. C'è solo un'operatrice sanitaria, mentre i tornelli nel quale ciascun dipendente passa abitualmente il badge sono 4, quindi è inevitabile che ci siano rallentamenti e che si crei la fila. Le tute blu iniziano ad arrivare verso le 13.30. Sono i primi e riescono a entrare velocemente, poi dalle 13.40 comincia a formarsi la coda.

LA SORPRESA

Arrivano anche gli operai precari, quelli assunti tramite agenzia interinale a tempo determinato di 3 mesi, al loro primo giorno di lavoro. Sanno che devono presentarsi in portineria, ma non dei controlli, come peraltro molti altri. Si mettono in fila anche loro per essere termoscannerizzati. La maggior parte delle tute blu si è detta d'accordo sul controllo. «Ben venga dice un'operaia in questo modo ci tutelano». «I controlli sono positivi, ma non si dovrebbero fare all'ingresso dice un'altra operaia magari appena dentro. Per una questione di discrezione». «Fanno bene a farli dice un altro lavoratore Anzi, avrebbero dovuto farli già la settimana scorsa». Tuttavia non tutti sono convinti del controllo. «Ma a cosa serve? mormora un gruppetto Chi viene a lavorare con la febbre?». Il tempo che stiamo qui in coda dovrebbero pagarcelo come lavorativo» dicono altri. Alle 14.05 circa sono entrati tutti. Si è chiuso anche il capitolo mascherine a filtro facciale. L'azienda ha recepito le rimostranze delle Rsu Fim Fiom e Uilm che non hanno gradito il fatto che fossero obbligatorie. Venerdì i lavoratori hanno scioperato un'ora e 45 minuti in uscita. Nel documento di rischio biologico redatto dall'azienda non sono più obbligatorie ma caldamente consigliate come misura precauzionale. D'altronde è scritto anche nel nuovo decreto ministeriale emanato l'1 marzo di usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assiste persone malate.

MASCHERINE E GUANTI

Tuttavia, in via precauzionale e facoltativa, all'ingresso dello stabilimento, mascherine e guanti sono consigliati anche agli ospiti: corrieri e autotrasportatori. Il documento dispone inoltre l'allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del Coronavirus e interdizione per la stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione. In mensa è stato disposto l'utilizzo delle mascherine da parte del personale e guanti mono uso. Inoltre è stato potenziato il protocollo di pulizia degli ambienti durante i pasti e previste maggiori misure sanitarie nella porzionatura. Il presidio della Croce Rossa rimarrà almeno fino alla fine della settimana.

Elisa Giraud

