La giustizia farà il suo corso, ma per la scuola la vicenda è chiusa. A voler mettere il punto definitivo è la preside Lorella Zauli che, al primo anno di incarico a Treviso, tutto avrebbe sperato tranne che incappare nella storia di una supplente negazionista. E che, con tutta evidenza, dovrà in aggiunta rispondere di falso in atto pubblico. «Con riferimento alla vicenda della maestra no mask-scrive la dirigente dell'Istituto Serena -ho esercitato le competenze che la normativa attribuisce alla qualifica dirigenziale, in merito sia all'esercizio dell'azione disciplinare, sia alla disciplina che regolamenta il rapporto di lavoro (compreso il controllo di veridicità dei titoli dichiarati) e, in accordo con l'Ufficio Scolastico, ho seguito gli iter procedurali previsti dalle norme, nella tutela sia dell'interesse degli alunni sia di quanto previsto dall'ordinamento contrattuale». Quanto al resto nulla da dichiarare, trattandosi di procedure regolamentate dalla normativa sulla privacy e dal segreto d'ufficio. Se il rapporto con la scuola è stato definitivamente risolto, la vicenda di Sabrina Pattarello la docente veneziana assunta con contratto di supporto per le normative anti Covid rischia di complicarsi sul fronte giudiziario. Nel controllo dei titoli è emerso infatti che la donna sia sprovvista di maturità magistrale. Non c'è solo questo. Anche l'associazione Comicost che in un primo momento si era detta disposta a occuparsi del ricorso contro il Ministero per ingiusto licenziamento, ha chiuso i rapporti con lei. «Non ha mantenuto comportamenti in linea con quanto concordato. È una questione di metodo e di serietà». (ef)

