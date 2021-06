Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'AVVICENDAMENTOTREVISO Antonia Piva lascia il Duca degli Abruzzi. Dopo 42 anni nel mondo della scuola, con gli ultimi 14 passati alla guida dell'istituto superiore di via Caccianiga, dal 1 settembre la preside andrà in pensione. È stata lei stessa a comunicarlo con una lettera accorata rivolta a tutta la comunità del Duca. «Usando una metafora calcistica, è giunto per me il tempo di appendere le scarpette al chiodo spiega, lavorare al...