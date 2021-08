Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ARCADEARCADE Green Pass obbligatorio per accedere al Luna Park della festa patronale di Arcade. È quanto deciso dalla Prefettura di Treviso per tutti gli ospiti che fino a martedì 10 agosto si recheranno in Piazza Vittorio Emanuele per festeggiare il ritorno dell'attesa Sagra di San Lorenzo, quest'anno riorganizzata (anche se in forma ridotta) dopo l'edizione del 2020 saltata a causa della pandemia da Covid. «Su precise indicazioni della...