Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PRECISAZIONETREVISO «Eravamo pronti a vaccinare 6mila persone. Ma a mezzogiorno se n'erano presentate solo poco più di mille. A conti fatti, rischiavamo di sprecare oltre metà delle dosi. Così abbiamo inviato Sms per convocare altri 6mila cittadini. Solitamente risponde il 40%. Ieri, invece, ha risposto l'80%. Così sono nati gli intasamenti. Ci scusiamo con tutti per i disagi. Domani entrerà in funzione il portale online per...