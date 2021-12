LA POSIZIONE

TREVISO «Il 98 per cento delle persone, domenica in centro, indossava già la mascherina». Mario Conte non nasconde una duplice soddisfazione: perché nello scorso fine settimana, tra lo shopping natalizio e gli eventi promossi dall'amministrazione, le vie e le piazze delle città si sono riempite di luci, colori e tante persone, in un'atmosfera di festa. Ma soprattutto perché, per dirla con lo stesso sindaco, tutto è avvenuto «responsabilmente», a partire dell'uso della mascherina anche all'aperto. Pur senza che il Comune abbia stabilito l'obbligo, come deciso da altre amministrazioni. «Mi sono confrontato anche con le forze dell'ordine: la stragrande maggioranza dei presenti la indossava anche senza un'ordinanza specifica. Gli spettacoli erano diffusi in molti luoghi, proprio per evitare gli assembramenti, ma laddove si alzava un po' il livello di rischio, i cittadini hanno dimostrato grande senso di responsabilità mettendo subito la mascherina. Significa che c'è stato il salto di qualità da un punto di vista della mentalità: abbiamo capito che bisogna convivere con il virus e che possiamo goderci le bellezze di una città straordinaria, tenendo però protetti gli aspetti sanitari. Di questo devo ringraziare tutti gli organizzatori, i dipendenti del Comune, ma soprattutto ogni singolo cittadino o turista che domenica è venuto a godersi le emozioni di Treviso, perché l'ha fatto responsabilmente». Per questo motivo, secondo il sindaco, allo stato attuale, non c'è l'urgenza di un provvedimento in materia.

CITTADINI RESPONSABILI

«Come Anci nazionale - ribadisce Conte, presidente regionale dell'associazione dei Comuni - abbiamo richiesto al Governo di uniformare le restrizioni su tutto il territorio nazionale, per non generare confusione e scongiurare iniziative a macchia di leopardo. Detto questo, sono convinto che dopo 22 mesi di gestione pandemica i cittadini abbiano abbondantemente capito quali sono le tre regole per proteggersi: indossare la mascherina, sanificarsi ed evitare gli assembramenti, anche negli ambiti privati. Una eventuale ordinanza sarebbe solamente un rafforzativo di quanto in realtà già previsto dal Dpcm, perché anche in zona bianca, laddove ci sia folla, la mascherina è comunque obbligatoria». Non solo: come ricorda ancora il primo cittadino, se nei prossimi giorni il Veneto, come altre regioni, passerà in zona gialla «l'obbligatorietà diventerà automatica».

IL PD INVOCA L'ORDINANZA

Dalle opposizioni, però, continuano a sollecitare un intervento da parte di Ca' Sugana. «La responsabilità deve essere innanzitutto di chi amministra, per evitare che la situazione peggiori - sottolinea Roberto Grigoletto, consigliere comunale del Pd -. Purtroppo, i contagi stanno aumentando di giorno in giorno, in particolare nel Trevigiano. Nel consiglio comunale di fine novembre, ad una mia domanda, il sindaco aveva risposto di aver pronta l'ordinanza e di attendere solo un possibile decreto del governo e che, se non fosse arrivato entro qualche giorno, si sarebbe mosso autonomamente. Così non è stato. Ho apprezzato le posizioni di Conte sui vaccini e sulle raccomandazioni anti-contagio, perciò mi stupisce che ora invece indugi. Mi pare un modo di non assumersi responsabilità e attendere che siano gli eventi a determinare l'obbligo, per essere politicamente non scorretto. Con tutta la gente che c'era domenica in centro, mi sembra davvero difficile stimare quanti avessero la mascherina. E, allora, perché tanti altri comuni della Marca, e non solo, hanno adottato l'obbligo? Forse le persone diventano responsabili solo nel capoluogo?»

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA