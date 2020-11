LA POSIZIONE

TREVISO «Ci siamo confrontati con i sindaci. E in accordo con loro abbiamo deciso di evitare di diffondere il numero delle persone positive al coronavirus per ogni singolo comune». È netta la posizione dell'Usl della Marca. Il trevigiano è la provincia del Veneto al momento più colpita dal Covid, a livello di contagi, in quasi nove mesi di epidemia. L'andamento su base provinciale viene evidenziato ogni giorno dai bollettini dell'Azienda Zero. E questo è considerato sufficiente. Altre aziende sanitarie del Veneto, anche confinanti con la Marca, hanno scelto strade diverse. Tant'è. Qui la chiusura è totale. Almeno per quanto riguarda il quadro delle situazioni nei singoli paesi. L'Usl ovviamente continuerà a comunicare a ogni sindaco il numero dei positivi e delle quarantene relative al proprio comune. E si fermerà qui. Poi starà a ogni primo cittadino decidere come trattare quei dati.

IL MOTIVO

L'azienda sanitaria fa riferimento in generale alla necessità di proteggere la privacy. Sul piano concreto gli obiettivi sono essenzialmente due: da una parte evitare di alimentare allarmismi a livello locale e dall'altra scongiurare il rischio che possa in qualche modo scattare una sorta di caccia all'untore. «Abbiamo un buon rapporto con i sindaci e assieme a loro abbiamo deciso di procedere così spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca si vuole salvaguardare la privacy delle persone contagiate e quella dei loro contatti che devono affrontare la quarantena. Soprattutto nei paesi più piccoli aggiunge c'è il rischio che si possa risalire all'identità delle persone constatando se c'è qualcuno che non esce di casa per più giorni. Abbiamo condiviso che non è il caso di rischiare di alimentare una possibile caccia all'untore». La decisione non è formale. C'è stata una condivisione, non una votazione. Che tra l'altro non avrebbe sicuramente visto l'unanimità, dato che più di qualche sindaco trevigiano è convinto, in nome della trasparenza, che sia doveroso comunicare a tutti il numero dei positivi presenti nel proprio comune. Ovviamente nessuno fa nomi. Ci mancherebbe. Qualcuno, in più, specifica anche se ci sono persone ricoverate in ospedale o meno. E ognuno potrà continuare a comportarsi come meglio crede.

LA DECISIONE

In buona sostanza tutto è rimesso alla sensibilità degli amministratori. Non è questione di essere buoni o cattivi. Semplicemente esistono punti di vista differenti. Lo conferma il fatto che la stessa Usl della Marca non ha chiesto a nessun sindaco di seguire una linea o un'altra. «Se qualche cittadino chiederà informazioni sul numero dei contagiati specifica Benazzi ogni sindaco potrà decidere se comunicarlo oppure no». Non si tratta solo di eccezioni. Durante l'epidemia, infatti, diversi amministratori hanno usato la forza dei numeri, sottolineando l'aumento dei contagi nei propri paesi, per invitare tutti i loro cittadini a prestare la massima attenzione e a rispettare al meglio le misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus.

IL RISVOLTO

A questo punto le cose potrebbero cambiare anche per quanto riguarda i focolai che esplodono nelle case di riposo. Fino a questo momento l'Usl ha inviato ai sindaci report periodici, senza scadenze precise, a dire il vero, che riassumevano la situazione in ognuna delle 54 case di riposo della Marca, evidenziando il numero degli anziani e degli operatori positivi. Adesso, invece, ci si potrebbe limitare a informare singolarmente solo i primi cittadini dei comuni che ospitano uno o più centri servizi per anziani. In tutto ciò quel che è certo è che il coronavirus non molla la presa. «Oggi è praticamente dappertutto», sottolineano gli specialisti del Ca' Foncello. E purtroppo lo confermano i 12.103 trevigiani che in questi giorni stanno combattendo contro l'infezione.

