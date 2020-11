L'ALLARME

SAN BIAGIO / TREVISO L'orario aperitivo spostato prima delle 18 ha anche altri effetti. L'allarme arriva dalla polizia locale di San Biagio di Callalta: «Troppi incidenti causati dall'alcol in orario preserale» rilevano i vigili che, nell'ultima settimana, hanno rilevato ben 6 schianti. A preoccupare il comandante del servizio intercomunale Barbara Ciambotti, e che tre di essi sono stati causati da conducenti con un tasso alcolemico ben superiore al limite consentito. Tanto che, oltre al ritiro immediato della patente, per gli automobilisti, due maschi e una donna, e scattata la denuncia penale in Procura che potrebbe portare alla sospensione dalla guida per un periodo di un anno. «Per fortuna non si e trattato di incidenti con gravi conseguenze, pero osserva il comandante non ci era mai capitato prima di registrare un susseguirsi cosi frequente di persone ubriache al volante soprattutto in orario pomeridiano, nella fascia attorno alle 18». Difficile si tratti di una casualità.

IL MONITO

La segnalazione della Polizia locale preoccupa il sindaco Alberto Cappelletto: «Siamo consapevoli che l'emergenza sanitaria sta mettendo tutti alla prova sia sotto il profilo psicologico che sotto quello economico. Le norme di contenimento stanno cambiando le nostre abitudini facendo venire meno la normalita a cui eravamo abituati. Pero dobbiamo rispettare le regole, evitando, ad esempio, di bere troppo quando poi ci si deve mettere in strada alla guida di un veicolo»

L'INSEGUIMENTO

A Treviso, giovedì notte, la polizia locale è stata impegnata in un breve inseguimento, in zona Monigo: un 21enne al volante di una Mini Cooper, alla vista delle pattuglie, ha dato gas sull'acceleratore cercando di far perdere le sue tracce. «Lo stato psicofisico e la scarsa conoscenza del territorio del conducente gli hanno fatto imboccare una strada senza via d'uscita per cui l'inseguimento è terminato dopo poco più di un chilometro» spiega il comandante Andrea Gallo. Il giovane è stato denunciato: aveva un l tasso alcolemico superava a 1,5. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza ed alcune violazioni al codice della strada dovute a manovre pericolose e mancato arresto all'alt, per il giovane è scattata la segnalazione alla Prefettura in quanto trovato in possesso di qualche grammo di hashish. «A completare questo record negativo di sanzioni quella relativa alle misure d'urgenza anti Covid-19 visto che a quell'ora il giovane non ha potuto giustificare lo spostamento da casa, vietato dopo le 22». (a.belt)

