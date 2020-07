CAMBIO DELLA GUARDIA

TREVISO E' la dott.ssa Anna Capozzo, la nuova dirigente della Polizia Amministrativa e Sociale. La dott.ssa Capozzo, vice questore di Polizia, è entrata in Polizia nel 1990 ed è stata assegnata alla squadra Mobile della Questura di Verona dove ha seguito l'importante operazione Arena, coordinata dalla Procura scaligera, che portò a 600 arresti in materia di stupefacenti. Ha ricoperto il ruolo di dirigente delle Volanti nella Questura di Vicenza, per tornare a dirigere prima l'ufficio immigrazione e successivamente l'ufficio di gabinetto della Questura di Verona. Dopo un periodo trascorso come dirigente della Polizia di Frontiera dell'aeroporto Catullo alla Capozzo è stata assegnata la dirigenza della divisione anticrimine della Questura di Verona. Durante questo periodo ha approfondito la tematica della violenza sulle donne organizzando diversi convegni. Successivamente, sempre a Verona, ha diretto l'ufficio prevenzione e soccorso pubblico. Il 6 luglio è arrivata a Treviso ed ha assunto la dirigenza della Polizia amministrativa e sociale. Il Questore, i dirigenti e funzionari della Questura le hanno dato il benvenuto augurandole un buon lavoro, salutando nel contempo il dott, Michele Tota trasferito a Roma al dipartimento di Ps.

