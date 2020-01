La Polfer sale in cattedra a lezione 6.600 studenti

IL BILANCIO

TREVISO Un totale di 81 incontri che hanno coinvolto 6.600 studenti. È il bilancio 2019 dell'attività portata avanti dalCompartimento di polizia ferroviaria per il Veneto denominata Train to be cool, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per affrontare il tema del rispetto delle norme comportamentali per la sicurezza ma anche per non ritrovarsi in guai giudiziari nei quali può incappare chi si lascia andare a bravate come la posa di oggetti sui binari o riempire di graffiti i vagoni dei treni.

Non è ovviamente l'unica attività svolta dalla Polfer. Nel corso del 2019 la polizia ferroviaria ha eseguito una serie di servizi mirati di vigilanza e controllo all'interno delle stazioni, lungo i binari e sui convogli per garantire sempre maggior sicurezza ai viaggiatori. Complessivamente, nel corso dei servizi, sono state identificate quasi 60mila persone: tra queste 636 sono state indagate in stato di libertà e 32 sono finite in manette. Inoltre sono stati 90 i cittadini stranieri risultati irregolari nel territorio italiano e 835 le contravvenzioni comminate. Oltre 10mila le pattuglie impiegate per contrastare la microcriminalità e, altro dato reso noto dai vertici veneti, sono stati rintracciati 60 minori nelle situazioni più disparate. Emblematico il caso della bimba tedesca rintracciata dalla Polfer di Conegliano dopo che il papà, per obliterare il biglietto, era sceso a Treviso e non era più riuscito a risalire a bordo del treno, nel frattempo ripartito.

