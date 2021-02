LA POLEMICA

VITTORIO VENETO «Dovevano vaccinare subito anche noi, i più anziani». Renato Castelvecchi, vittoriese classe 1931, si dice «meravigliato» della decisione di partire con le vaccinazioni anti-Covid dagli 80enni, cioè dalla classe 1941, anziché dare priorità a chi di anni ne ha di più, cioè iniziare da chi in assoluto è più anziano, centenari in primis, per poi scendere. Lui, che di anni ne ha quasi 90 li compirà il 24 maggio verrà vaccinato ad aprile, o forse a fine marzo. «Non capisco se la Regione abbia fatto un patto con l'Inps» dice tra il serio e il faceto, con riferimento al fatto che i più anziani e dunque i più fragili che rischiano maggiormente di morire sono anche quelli che da più anni ricevono la pensione. «Seguendo la conferenza stampa della Regione mia ha sorpreso l'annuncio che le vaccinazioni sarebbero partite con gli ultraottantenni, ma non iniziando come avrei immagino dalla classe più vecchia, bensì da quella più giovane, cioè dal 1941 indietro ripercorre Castelvecchi, toscano d'origine, poi trapiantato a Roma ed da anni vittoriese d'adozione dopo aver pilotato per una vita aerei, prima con l'Aeronautica militare, dove ha iniziato nel 1954, poi dal 1959 con l'Alitalia fino alla pensione -. Hanno spiegato che le persone più vicine agli 80 anni sono i più attivi e si mescolano con la gente e, dunque, rischiano di più. Dunque una decisione presa in ragione della trasmissibilità, non della fragilità delle persone. Eppure chi ha superato i 90 anni ha più probabilità di essere contagiato, perché più debole. E dunque ha più facilità di andare all'altro mondo. In questo modo uno di 90 anni, come me, si sente vuoto a perdere, escluso dalla società». Nonostante i 90 anni anagrafici, Renato Castelvecchi conduce una vita al pari di un'ottantenne o forse anche di un settantenne. Non rinuncia anche in questo anno di pandemia alla sua quotidiana uscita a piedi per prendere il giornale «anche se ora, precisa, opto per quegli orari in cui c'è meno gente in giro» o di andare al supermercato. «La prudenza è però massima» ci tiene a precisare, tanto che a Natale ha espressamente chiesto ai quattro figli, due vivono a Roma e due in Gran Bretagna, di non raggiungerlo per le feste evitando così, nonostante non li veda da mesi, possibili rischi. «E non li vedrò nemmeno per i miei 90 anni» sottolinea rigoroso.

TROPPO TARDI

Facendo due calcoli, Castelvecchi ha stimato che lui sarà vaccinato ad aprile. «Ho contattato anche il numero verde regionale per l'emergenza coronavirus per capire quando potrò essere vaccinato racconta e mi hanno confermato che sarà tra fine marzo ed aprile. E solo in Veneto è così: mi meraviglio». Il 90enne ha deciso anche di portare all'attenzione della presidente del Senato, la padovana Maria Elisabetta Alberti Casellati, come il Veneto ha gestito le vaccinazioni per gli over 80. «Con la logica adottata da Zaia, un centenario dovrà aspettare anche più di me sottolinea Castelvecchi -. Senza contare che se fossero partiti dalla classe più vecchia, la vaccinazione sarebbe anche progredita in modo più spedito, essendo noi novantenni in numero minore degli ottantenni». Infine, quanto alla vaccinazione anti-Covid, non ha mai avuto dubbi: «Io mi vaccinerò afferma -. Come pilota civile, ho viaggiato per tutto il mondo per 35 anni ed ho fatto tutte le vaccinazioni inimmaginabili, senza obiettare».

Claudia Borsoi

