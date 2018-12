CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICATREVISO «Va bene non votare gli ordini del giorno su progetti e proposte già presenti nel programma, ma quelli che hanno respinto, loro non li avevano mica previsti». Franco Rosi, capogruppo di Treviso Civica, replica al sindaco Mario Conte che nell'intervista a Il Gazzettino ha spiegato perché, nel corso dell'ultimo consiglio comunale, la maggioranza ha rispedito al mittente tutte le mozioni e gli ordini del giorno arrivati dall'apposizione, anche quelli non in contraddizione con il programma dell'amministrazione. «Tutte le...