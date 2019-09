LA POLEMICA TREVISO Un tweet dedicato al sindaco Mario Conte rilanciato da Matteo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICATREVISO Un tweet dedicato al sindaco Mario Conte rilanciato da Matteo Salvini è stato più che sufficiente a scatenare l'ira del Pd trevigiano e dell'ex sindaco Giovanni Manildo. Dal palco di Pontida l'attuale primo cittadino ha arringato la folla con toni a dir poco accesi: «Sono bastati 5 anni al Pd per rovinare Treviso e farla invadere da rom e clandestini. Ce li portavano con i bus abbandonandoli alla stazione. Abbiamo subito un'amministrazione, noi come Sindaci e voi come cittadini». E a Treviso qualcuno non ha gradito....