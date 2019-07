LA POLEMICA TREVISO Un fotomontaggio che ritrae Matteo Salvini mentre fa il saluto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICATREVISO Un fotomontaggio che ritrae Matteo Salvini mentre fa il saluto romano. Con il braccio teso che, però, esce in modo surreale dalle parti basse. È quello apparso ieri mattina all'interno della bacheca del Comune installata all'ombra della chiesa di Santa Maria Maggiore, sull'altro lato della strada rispetto alla farmacia. Non si sa chi l'abbia affisso. Le mani ignote hanno avuto cura di aprire la bacheca, disporre al meglio i magneti per rendere il fotomontaggio visibile a tutti e poi richiudere il vetro. Se non ci si...