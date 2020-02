LA POLEMICA

TREVISO Rivivere Treviso non ci sta. Le nuove fasce orarie per l'ingresso di fornitori e corrieri nelle ztl, non piacciono. «Più che altro non c'entrano niente con gli orari dei negozi, almeno con le nostre attività, non so per le grandi catene - attacca il presidente Enrico De Wrachien - avrebbero dovuto consultarci, un confronto sarebbe stato la cosa migliore. Invece abbiamo saputo tutto a cose già decise».

SCINTILLE

De Wrachien smonta punto per punto il provvedimento costruito dalla giunta per disciplinare gli ingressi nelle zone a traffico limitato, iniziando dal Calmaggiore. E mette nel mirino le tre fasce orarie individuate per i fornitori dei negozi: dalle 5,30 alle 9,30; dalle 13 alle 15 e dalle 19 alle 20. «Queste fasce orarie non servono - ribadisce - almeno non ai piccoli negozi. In centro la maggior parte delle attività apre tra le 9,30 e le 10, quindi la prima fascia oraria è inutile; dalle 13 alle 15 poi tanti negozi, come il mio per esempio, sono chiusi. Magari le grandi catene no. E ricevere merce solo tra le 19 e le 20 significa aver perso un giorno». E anche la stretta sui corrieri, a cui sono state riservate due fasce orarie (5,30-9,30 e 13-15) non convince: «Capisco che si vuole regolamentare la consegna dei pacchi dell'e-commerce - sottolinea De Wrachien - ma anche qui sarebbe stato meglio confrontarsi per capire come vanno le cose. Tanti negozi ordinano e ricevono merce con corrieri delle grandi compagnie, in certi casi con orari fissati da contratti a livello nazionale, che differenziano le tariffe a seconda dell'ora della consegna. Complicato quindi sottostare a delle fasce orarie del genere. E poi la fermata per carico e scarico ridotta da 20 a 10 minuti: ridicolo. Basta solo fermarsi a firmare le bolle d'accompagnamento e già si rischia di sforare. Si parla tanto di confronti e, a dire il vero, qualcuno lo abbiamo fatto con l'amministrazione. Ma poi, quando si prendono decisione come queste, nessuno ci chiede niente. Così non va bene». A tentare di gettare acqua sul fuoco ci pensa il sindaco Mario Conte, che comunque lascia ancora dei margini di manovra: «Non abbiamo intenzione di penalizzare nessuno - dice il sindaco - e se c'è da modificare le fasce orarie di mezzora o un'ora non cambia niente. Ci sono 30 giorni di tempo perché la comunicazione passata in giunta diventi ordinanza e siamo pronti a dialogare con tutti. Voglio anche parlare con le società dei corrieri che lavorano in città specificando una cosa molto semplice: se iniziano a utilizzare mezzi ecologici, magari elettrici, hanno più libertà di movimento. Il nostro obiettivo è solo quello di disciplinare l'ingresso nelle ztl e quello delle fasce orarie è un modello adottato da tutte le città».

PRUDENZA

Anche l'Ascom resta prudente: «Quella dell'amministrazione non è ancora un'ordinanza con decisioni già prese, ma l'avvio di un iter con una comunicazione - precisa il presidente Federico Capraro - adesso abbiamo 30 giorni di tempo per confrontarci e trovare la soluzione che vada meglio per tutti. Le tre fasce orarie sono una base di partenza. Nessuna decisione è stata presa. Avremo tempo di parlarne».

Paolo Calia

