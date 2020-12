LA POLEMICA

TREVISO Poco più di 60mila euro per comprare gli allestimenti utilizzati per organizzare la mostra Natura in Posa a Santa Canterina. Questa la cifra che la giunta ha deciso di spendere per acquistare da Civita Tre Venezie, società che ha organizzato l'esposizione fiore all'occhiello della produzione culturale trevigiana poi di fatto cancellata dall'emergenza Covid, tutta la struttura portata per tracciare il percorso della mostra. L'obiettivo di questo investimento è messo nero su bianco in una delibera: utilizzare le dotazioni anche per altre mostre senza dover, ogni volta, spendere per fare un nuovo progetto e affittare nuove attrezzature: «Un investimento», sottolinea l'assessore alla Cultura Lavinia Colonna Preti. Ma i consiglieri comunali del Pd non la pensano allo stesso modo: «Ma quale investimento - sbotta Antonella Tocchetto - è solo un compenso mascherato dato alla società organizzatrice di una mostra che hanno visto in pochissimi e che ha fatto incassi molto ridotti».

LA SFIDA

L'opposizione, insomma, torna alla carica su un tema delicato: il successo della mostra-evento iniziata nel novembre 2019 e che, fino a dicembre dello stesso anno ha registrato 40mila ingressi. Poi il Covid ci ha messo lo zampino. Prima è stata interrotta, poi riaperta gratuitamente, infine chiusa per i nuovi provvedimenti anti contagio. «A settembre - incalza la Tocchetto - abbiamo contestato i 100mila euro dati a Civita attraverso la Camera di Commercio. Anche quella ci sembrava una cifra non giustificata, ma l'assessore ha risposto dicendo che era prevista dagli accordi iniziali. Adesso altri 100mila euro (in realtà sono 60mila: 108mila euro è il costo degli allestimenti che però il Comune acquista con un sconto ndr). Per noi si tratta di un compenso per i mancati incassi. Che allestimenti comprano? Non ci pare una spesa così necessaria, in un momento come questo poi. E quegli allestimenti, sinceramente, non ci sembrano così particolari».

LA REPLICA

L'assessore Preti è ormai abituata a queste critiche: «Ancora con questa storia che ristoriamo Civita? No, non è così. Lo ripeto per l'ennesima volta: i rischi d'impresa della mostra sono tutti a carico della società. Questo abbiamo firmato nel contratto e questo è previsto nella delibera. Mi dispiace per tutto quello che è accaduto, ma i rischi sono tutti loro». E l'acquisto degli allestimenti? «È un investimento. La precedente amministrazione ha ristrutturato la sala ipogea per le mostre di Goldin, ma non l'ha resa agibile per ospitare altri eventi. Hanno fatto un lavoro senza però pensare al futuro, cosa che invece facciamo noi». La Preti ha invece proposto una soluzione più radicale: «Abbiamo deciso di acquistare gli allestimenti, così avremo sale disponibili per vari utilizzi. Organizzare grandi mostre sarà sempre più complicato. Fondamentale invece avere strutture adatte a ospitare eventi culturali di vario tipo. Per esempio la mostra di Cestaro, che è praticamente pronta ed è totalmente a carico del Comune. Un investimento del genere ci consente di limitare i costi. Appena avremo un orizzonte temporale in cui sarà possibile ripartire con la programmazione, la apriremo».

Paolo Calia

